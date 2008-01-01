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Дальний Восток: жара и дожди

ИА "Метеоновости" / 10:11 Вторник, 14 июля



В большинстве районов Дальневосточного округа неделя началась с жаркой погоды с ливнями и грозами. На территории округа по-прежнему преобладает циклоническая деятельность. Антициклоны опекают лишь крайние восточные территории: восток Чукотки, Камчатский край, Курилы, Сахалин и побережье Хабаровского и Приморского краев.



Наибольшую активность циклоны развернули вдоль Амура. В Забайкальском крае в понедельник они отметились сильными дождями, грозами и усилением ветра до 22 м/с. Впало до 15 мм осадков. Еще более интенсивные дожди, до 20 мм, прошли в Амурской области, они также сопровождались грозами и порывистым ветром. В системе циклонов в южные районы поступает очень теплый воздух. Температура воздуха в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области превышает норму на 4-6 градусов. В дневные часы столбики термометров достигают 36-38 градусных значений температуры.



Несмотря на ливневые дожди, идут они не повсеместно, а потому в ближайшие дни из-за сохранения жаркой погоды (днем она будет повышаться выше +35 градусов) на севере Забайкальского и Хабаровского краев ожидается высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. / meteonovosti.ru /



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