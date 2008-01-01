

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Крым приходит курортная погода

ИА "Метеоновости" / 10:23 Вторник, 14 июля



В начале недели грозы гремели на юге Европейской России, где начал формироваться молодой циклон. Влияние атмосферного вихря "аукнулось эхом" и на Крымском полуострове, где местами также отмечались кратковременные дожди с грозами. В центральных районах сохранялась жаркая погода с температурой существенно выше +30, однако в ближайшие пару дней, благодаря уходящему на север циклону и северо-западным ветрам, станет прохладнее на 5-8 градусов.



В ближайшие сутки местами на полуострове еще возможен кратковременный дождь с грозой, затем до окончания недели погода будет курортной - солнечной и спокойной. Локальные слабые грозы не исключаются, но лишь благодаря местным особенностям, нежели циклонам и атмосферным фронтам. Во второй половине недели температура начнет повышаться, в центральные районы вернется жара +30..+35, на побережье ожидается +26..+29. Температура морской воды от 21 до 26 градусов.



Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем - на значительной части Крыма сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность! / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



