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Южный циклон готовит наступление на Москву

ИА "Метеоновости" / 11:40 Вторник, 14 июля



Циклоны, приходящие на европейскую территорию из более южных широт (со Средиземного или Черного морей) специалисты называют южными циклонами. Как правило, они обладают огромной энергией и в летний период приносят обильные дожди, ливни, грозы. Редкий июль на Русской равнине обходится без визита южного циклона. Но в столичном регионе он проявляет себя по-разному в зависимости от траектории его движения и от запасов влаги.



Процессы текущих дней дают полное основание синоптикам рассчитывать на ухудшение погоды, связанное с приближающимся южным вихрем.



В понедельник центр циклона находился далеко от столицы, он кружил над низовьем Дона. Но в столичном регионе уже сказалось его влияние из-за потянувшихся к центру России атмосферных фронтов. Сильные ливни прошумели в большинстве районов Подмосковья, в том числе и в Москве. Но это была лишь репетиция.



Сегодня циклон, поднимаясь на север, приблизился к южным рубежам Центрального федерального округа. По северу европейской территории продвигается атлантический циклон, и в утренние часы он находился над Вологодской областью. Таким образом, Москва оказалась зажата между двумя циклонами: атлантическим и южным. Фронтальные разделы одного и другого вихря будут пересекать столичный регион в течение сегодняшнего дня. При облачной погоде ожидается временами дождь, местами сильный, возможна гроза и усиление ветра до 16-21 м/с. В отдельных районах количество осадков может достигать 25-35 мм.



Такая же погода сохранится и в ночь на среду: дождь, местами сильный, грозы, сильный ветер.



В среду днем центр циклона будет находиться над Москвой, а значит, на улучшение погоды москвичам и жителям Подмосковья рассчитывать не приходится, вновь дожди, грозы, порывистый ветер.



Лишь в четверг циклон начнет покидать Московскую землю, но местами, в основном в северной половине области, еще сохранится дождливая и ветреная погода. Температурный фон в течение этих дней почти не изменится: ночью от 11 до 16 тепла, днем около 20 градусов. / meteonovosti.ru /



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