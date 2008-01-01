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Новости погоды


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Южный циклон идет с рекордами осадков


ИА "Метеоновости" / 12:44 Вторник, 14 июля

  В ночь на 14 июля зона дождей южного циклона накрыла запад Черноземья. В Курске за ночь выпало 42 мм осадков. А это значит, что пал прежний суточный рекорд осадков для этого дня. Он составлял 32 мм и принадлежал 1940 году.

Сильными ливнями, близкими к рекордам, он будет выходить на восток Тверской области и Московскую область. Для 15 июля максимум осадков на ВДНХ составляет 28,8 мм и принадлежит 1944 году. Расчеты показывают, что в ночь на 15 июля местами ожидается 25-30 мм осадков, а это значит, что суточный рекорд может быть повержен! / meteonovosti.ru /
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