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Якутск по теплу опередил Ялту

ИА "Метеоновости" / 12:50 Вторник, 14 июля



Самая высокая температура в понедельник отмечалась в левобережье Волги. Ее максимальное значение достигало +43 градусов. Выше +40 в России больше не было нигде. Но с температурой выше +35 градусов отмечена Якутия, ее южные районы. Рекордной жарой в Республике отличилась столица. В Якутске температура составила +36.3 градуса, что на 0.7 градусов выше предыдущего рекорда, установленного в 2011 году.



Стоит заметить, что на юге Крымского полуострова, в этот день также обновился рекорд. В Ялте новый максимум для 13 июля теперь составляет +34.7 градусов, что на 0.1 градуса выше рекорда 2002 года. / meteonovosti.ru /



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