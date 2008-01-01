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Аномальная жара в Поволжье и на Урале

ИА "Метеоновости" / 13:02 Вторник, 14 июля



Первый летний месяц не вселял надежду на тепло у жителей Поволжья и Урала. Лето не спешило утвердиться в своих правах. В третьей декаде и вовсе завернули не характерные для этих районов холода. Среднесуточная температура не "дотягивала" до нормы 7-8 градусов, а в последней пятидневке июня дневная температура в Екатеринбурге была не выше +15 градусов.



Холодную эстафету принял и центральный месяц лета. И если в Поволжье уже к концу первой пятидневки температура пришла в норму, то на Урале холода и дожди удерживались дольше. Но постепенно и здесь температура пришла в норму, а затем начала интенсивно наверстывать упущенное тепло. Во второй пятидневке месяца столбики термометров ежедневно преодолевали тридцатиградусную отметку даже на севере округа, а на юге жара усиливалась до +40 градусов. Редкий день обходится без рекордов и на этой неделе. Заветную планку температура преодолевает в большинстве городов Приволжского округа, а также на Южном Урале.



13 июля новые суточные рекорды обновились в городах Самарской, Саратовской и Волгоградской областей. Не отстали от них и сами столицы. В Самаре новый максимум для 13 июля равен +36.2, предыдущий рекорд (+35.5) удерживался с 1947 года, в Волгограде температура повысилась до +40.2 (предыдущий рекорд, +38.8 градусов установлен в 1940 году).



На Урале городом-рекордсменом стал Троицк Челябинской области. Здесь температура повысилась до +36.7, что на 0.3 градуса выше рекорда 2012 года.



В ближайшие дни очаг аномального тепла с Поволжья переместится на Урал, открывая счет новым рекордам на Среднем Урале. / meteonovosti.ru /



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