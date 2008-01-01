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В Москве начал усиливаться ветер и дождь

ИА "Метеоновости" / 15:55 Вторник, 14 июля



Атмосферное давление в столице интенсивно понижается ( за 3 часа падение 2 мм рт ст), к Московской области приближается атмосферный фронт южного циклона. В Москве в 15 часов порывы ветра достигли 14м/с, на территории Новой Москвы 15м/с. После 18 часов ожидается усиление ветра и осадков, возможна гроза, и порывы ветра до 16-21м/с. / meteonovosti.ru /



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