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Новости погоды
В Москве начал усиливаться ветер и дождь
ИА "Метеоновости" / 15:55 Вторник, 14 июля
Атмосферное давление в столице интенсивно понижается ( за 3 часа падение 2 мм рт ст), к Московской области приближается атмосферный фронт южного циклона. В Москве в 15 часов порывы ветра достигли 14м/с, на территории Новой Москвы 15м/с. После 18 часов ожидается усиление ветра и осадков, возможна гроза, и порывы ветра до 16-21м/с. / meteonovosti.ru /
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