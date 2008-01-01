Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
15 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:01 Среда, 15 июля

  Предстоящим днем южный циклон сохранит свое влияние в столичном регионе. При облачной погоде, временами пройдут дожди. Максимальная температура воздуха в Москве 20..22, по области 17..22 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами порывами 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 738 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.

В Москве и области погода в очередной раз резко изменится: не будет летнего тепла и солнца. Продолжительные осадки, порывистый ветер и понижение температуры до 20-22 градусов, и колебания атмосферного давления на пониженном фоне могут сказываться на самочувствии и вызвать развитие метеопатических реакций. Чаще всего болезненно реагируют лица с бронхо-легочной патологией, могут появляться симптомы обострения суставных болей, головные боли, участиться приступы мигрени, появляются и различные нарушения со стороны психологического статуса - снижение физической активности, ухудшение самочувствия. Порывистый ветер может спровоцировать беспричинную тревогу, нарушение сна у людей с нервными заболеваниями.

Геомагнитный фон 15 июля преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+17
Ср.
15 июл.
+19
Чт.
16 июл.
+17
Пт.
17 июл.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Пьедрас-Неграс		 -6
Блумфонтейн

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Армавир

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100