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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:01 Среда, 15 июля



Предстоящим днем южный циклон сохранит свое влияние в столичном регионе. При облачной погоде, временами пройдут дожди. Максимальная температура воздуха в Москве 20..22, по области 17..22 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами порывами 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 738 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.



В Москве и области погода в очередной раз резко изменится: не будет летнего тепла и солнца. Продолжительные осадки, порывистый ветер и понижение температуры до 20-22 градусов, и колебания атмосферного давления на пониженном фоне могут сказываться на самочувствии и вызвать развитие метеопатических реакций. Чаще всего болезненно реагируют лица с бронхо-легочной патологией, могут появляться симптомы обострения суставных болей, головные боли, участиться приступы мигрени, появляются и различные нарушения со стороны психологического статуса - снижение физической активности, ухудшение самочувствия. Порывистый ветер может спровоцировать беспричинную тревогу, нарушение сна у людей с нервными заболеваниями.



Геомагнитный фон 15 июля преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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