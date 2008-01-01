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Последствия ненастья в Москве

ИА "Метеоновости" / 08:17 Среда, 15 июля



Вечером 14 июля столичный регион оказался во власти атмосферных фронтов южного циклона. В Москве ветер усиливался до 21м/с, в Подмосковье до 24м/с, начался дождь, который сопровождался грозой.



В Москве за 3 часа выпало : Северо-западном округе и Зеленограде до 19 мм, в Северном 18 мм, в Южном округе до 16 мм. По области сильный ливень обрушился на Луховицы- 37 мм, в Можайске выпало 27 мм, в Павловском Посаде 20 мм.



Ливневой дождь продолжался и в ночь на 15 июля. О количестве выпавших осадков в следующей новости. / meteonovosti.ru /



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