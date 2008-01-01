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Новости погоды


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Ночные ливни в Москве и области


ИА "Метеоновости" / 10:02 Среда, 15 июля

  Ненастье в столичном регионе сохранялось и в начале ночи 15 июля. В Москве самые сильные ливни были на юге столицы, в МГУ выпало 20 мм осадков, в Измайлово 10 мм, в Тушино 9 мм , на ВДНХ 7 мм.

В Подмосковье сильные ливни наблюдались на севере и северо-западе: в Клину выпало 33 мм, в Волоколамске 36 мм. Здесь месячная норма осадков перевыполнена более чем в 2 раза. / meteonovosti.ru /
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