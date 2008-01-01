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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:41 Среда, 15 июля

  В середине месяца жаркая погода в столичном регионе сделала передышку. Солнце закрыли плотные облака, и с северными ветрами начал поступать относительно прохладный воздух, вот и сегодня дневная температура чуть выше +20 градусов. Но, даже при таких значениях, ее среднесуточная величина вполне укладывается в рамки климатической нормы. Дискомфорт внесут лишь дожди, принимающиеся время от времени.

Таким образом, рекорды температуры, как максимальной, так и минимальной, не обновятся. Суточный минимум 15 июля останется за 1889 годом со значением 4.5 градусов. А самая высокая температура принадлежит 1951 году, когда в дневные часы воздух прогрелся до +33.2 градусов. Сильными дождями макушка лета отметилась в 19544 году, на столицу вылилось 28.8 мм.

В прошлом, 2019 году, 15 июля было прохладным и дождливым: в ночные часы 11 градусов, днем около 20 градусов. Прошел небольшой дождь. / meteonovosti.ru /
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