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В Приволжье рекорды тепла и пыльные бури

ИА "Метеоновости" / 10:49 Среда, 15 июля



циклон принес порывистый ветер и дожди тропической интенсивности в центральные районы Европейской России. Активный атмосферный вихрь коснулся и Приволжского федерального округа, где температура местами зашкаливала за +40, а во многих городах отмечались новые рекорды тепла. Так, 14 июля новые экстремумы зафиксированы в Йошкар-Оле (+35,0, предыдущий +34,1 в 1940 году), Ульяновске (+36,0, предыдущий +35,3 в 1996 году), Ижевске (+35,1, предыдущий +33,9 в 1940 году), Оренбурге (+38,6, предыдущий +37,6 в 1947 году.



Метеостанции Приволжья отмечали дожди и грозы, но вследствие очень жаркой и сухой погоды грозы местами были сухими. Зато ветер в некоторых районах усиливался до очень сильного. 14 июля в Карабулаке Саратовской области на фоне сухой грозы отмечались порывы до 25 м/с, в Ершове до 28 м/с. Самые сильные порывы, до 29 м/с, зафиксированы в Балаково (ураганом считается ветер 33 и более м/с). Сообщается о серьезном ущербе: сорванных крышах зданий, перевернутых автомобилях, поваленных деревьях. Сильная жара, почвенная засуха и очень сильный ветер привели к возникновению пыльных бурь в Саратове, Ершове, Новоузенске и других городах округа. / meteonovosti.ru /



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