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Когда в Санкт-Петербурге станет теплее?

ИА "Метеоновости" / 10:51 Среда, 15 июля



Уже неделю в Санкт-Петербурге сохраняется прохладная погода. За это время регулярно выпадающие дожди пополнили копилку июльских осадков на 16 мм. Следует отметить, что в плане небесной влаги все пока идет по графику - к середине месяца выпало чуть меньше половины месячной нормы. А вот чего не хватает северному лету, так это немного тепла - как никак, близится кульминация летнего сезона, и +20 градусов днем даже для Северной столицы - недобор.



Но температура пока не торопится прибавлять заветные градусы. В ближайшие два-три дня на берегах Невы еще прохладно - это надвигающийся на Москву южный циклон усилит северный процесс на северо-западе страны, а вот доставить сюда свои осадки у него не получится. К выходным в малоградиентном поле высокого давления поток прохлады с Баренцева моря иссякнет, и результат не заставит себя ждать - в финале недели потеплеет до +25, да и ночи станут не такими прохладными, +14..+17. / meteonovosti.ru /



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