Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
15 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Вокруг Байкала не прекращаются грозовые ливни


ИА "Метеоновости" / 12:00 Среда, 15 июля

  Накануне вечером к Байкалу подошел волновой циклон. Первой на его пути оказалась Иркутская область, на западе которой и в горах Восточного Саяна прошли сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, порывы ветра достигали 23 м/с. Циклон охватил своим влиянием Забайкальский край и Бурятию, местами выпало 15 и 38 мм соответственно.

По мере продвижения циклона, в Иркутской области до конца рабочей недели будут продолжаться сильные и очень сильные дожди, сильные ливни с грозой и градом при ветре в порывах 18-23 м/с.

В Забайкальском крае в предстоящие пару дней дожди будут носить кратковременный характер, с грозой и ветром в порывах до 20 м/с. В пятницу, 17 июля, холодный фронт обрушится на восточную половину края сильными дождями и ветром в порывах до 21 м/с.сегодня и завтра

Зона штормовой погоды сегодня накроет юго-запад Бурятии и южное Прибайкалье, а в четверг всю республику. Ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, возможен град, ветер усилится в порывах 20-24 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+19
Чт.
16 июл.
+15
Пт.
17 июл.
+19
Сб.
18 июл.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Абадан		 -3
Ушуайя

некомфортное место: Канзас-Сити
комфортное место: Ногалес

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100