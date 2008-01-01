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Вокруг Байкала не прекращаются грозовые ливни

ИА "Метеоновости" / 12:00 Среда, 15 июля



Накануне вечером к Байкалу подошел волновой циклон. Первой на его пути оказалась Иркутская область, на западе которой и в горах Восточного Саяна прошли сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, порывы ветра достигали 23 м/с. Циклон охватил своим влиянием Забайкальский край и Бурятию, местами выпало 15 и 38 мм соответственно.



По мере продвижения циклона, в Иркутской области до конца рабочей недели будут продолжаться сильные и очень сильные дожди, сильные ливни с грозой и градом при ветре в порывах 18-23 м/с.



В Забайкальском крае в предстоящие пару дней дожди будут носить кратковременный характер, с грозой и ветром в порывах до 20 м/с. В пятницу, 17 июля, холодный фронт обрушится на восточную половину края сильными дождями и ветром в порывах до 21 м/с.сегодня и завтра



Зона штормовой погоды сегодня накроет юго-запад Бурятии и южное Прибайкалье, а в четверг всю республику. Ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, возможен град, ветер усилится в порывах 20-24 м/с. / meteonovosti.ru /



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