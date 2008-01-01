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Приамурье - территория рекордной жары

ИА "Метеоновости" / 12:25 Среда, 15 июля



Амурская область в течение нескольких дней находится в обширном теплом секторе, где господствует сухой раскаленный воздух, среднесуточная температура превышает многолетние значения на 6-8 градусов, и, как следствие, обновляются инструментальные наблюдения за погодой. Вот и минувший день не стал исключением.



В Сковородино уже третий день подряд фиксируются рекордно высокие температуры, для 14 июля новый абсолютный максимум 35.5, что выше предыдущего на 1.9 градуса, который продержался с 2004 года. В Черняево воздух раскалялся до 36.9, прежний рекорд 34.7 градуса наблюдался в том же, 2004 году.



В предстоящие 2-3 дня в Приамурье сохранится жаркая погода с температурой днем 29..34, местами могут пройти непродолжительные дожди, ливни, но они погоды не сделают: в регионе высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. / meteonovosti.ru /



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