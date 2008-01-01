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Дальневосточные рекорды тепла и холода

ИА "Метеоновости" / 12:51 Среда, 15 июля



В минувший вторник два субъекта России: Чукотка и Магаданская область обновили инструментальные наблюдения за погодой, но каждый по-своему.



Чукотский автономный округ оккупировали циклоны, а вот крайний восток достался антициклону. В Уэлене - самом восточном обжитом населённом пункте России и Евразии, при небольшой облачности и отсутствии ветра столбик термометра опустился до рекордной низкой температуры 0.4, предыдущий абсолютный минимум для 14 июля 0.9 градуса продержался пятьдесят лет, с 1970 года.



Магаданская область находилась в теплом секторе циклона с центром вблизи Анадыря, среднесуточная температура превышала климатическую норму на 2-3 градуса. Но и этого хватило с лихвой: в Талоне (Ольский муниципальный район) 14 июля воздух разогрелся до 30!!!!, предыдущий рекорд температуры 29.6 градуса наблюдался в 2012 году.



В предстоящие сутки-двое на какие-либо экстремумы температуры рассчитывать не стоит: погода вернется в свои климатические рамки. / meteonovosti.ru /



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