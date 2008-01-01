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Урал: рекорд, еще рекорд!!!

ИА "Метеоновости" / 13:25 Среда, 15 июля



Минувший вторник, на Урале, в очередной раз отметился сильной жарой: в Пермском крае выше 30, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях "традиционными" значениями до 36 градусов.



14 июля вновь зафиксированы новые рекорды температуры, среди них уже знакомые названия.



В Бисере (Пермский край) четвертый раз за месяц обновился абсолютный максимум, для 14 июля теперь 31.9, что выше предыдущего почти на 2 градуса восьмилетней давности.



В Екатеринбурге тоже в четвертый раз за прошедшие дни месяца температура достигает рекордных значений. 14 июля столбик термометра остановился у отметки 35.9, прежний абсолютный максимум 35 градусов наблюдался в том же 2012 году.



Но есть и хорошие новости. Южный циклон, который залил тропическими ливнями большую часть Европейской России, направляется к Уралу. Его атмосферный фронт в середине недели местами пройдется по пермскому краю и северу Свердловской области, прогремят грозы, при грозах ветер усилится в порывах до 14 м/с, но температура останется аномально высокой 33..38, в Пермском крае 31..36.



Во второй половине недели на Среднем Урале местами прошумят непродолжительные дожди с грозами, 17 июля на севере сильные дожди, при грозах ветер окрепнет в порывах до 15 м/с, жара начнет спадать: в Пермском крае до 23..28, в Свердловской области не выше 34 градусов.



Зона сильных дождей накроет Челябинскую область в субботу, 18 июля, а в Курганской области дожди кратковременного характера и местами, прогремят грозы, но жара сохранится, днем до 32..38 градусов. / meteonovosti.ru /



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