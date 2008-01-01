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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:28 Четверг, 16 июля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 18..20, по области 17..22 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.

Характер погоды изменится мало. Будет облачно, дождливо и прохладно. Атмосферное давление начнет медленно расти, но останется ниже нормы, кислородный режим благоприятный.

По-прежнему высока вероятность недомоганий, обусловленных погодой, и обострений воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата, бронхиальной астмы, ухудшения самочувствия, активности и настроения даже у лиц, не связывающих свое состояние с погодными условиями. / meteonovosti.ru /
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