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Новости погоды
Дождливый циклон "завис" над центром Европейской России
ИА "Метеоновости" / 08:48 Четверг, 16 июля
Южный циклон 15 июля обосновался практически над столичной областью. Но самые сильные дожди днем наблюдались в западных областях Центрального района. В Смоленске за день выпало 13 мм, в Тверской и Калужской области до 10 мм, на западе Московской области выпало до 16 мм.
Дожди продолжались и в ночь на 16 июля. Днем 16 июля дожди различной интенсивности в центре России продолжатся. Центр циклона медленно станет смещаться на север, на Вологодскую область, а с ним и зона осадков. / meteonovosti.ru /
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