Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
16 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Дождливый циклон "завис" над центром Европейской России


ИА "Метеоновости" / 08:48 Четверг, 16 июля

  Южный циклон 15 июля обосновался практически над столичной областью. Но самые сильные дожди днем наблюдались в западных областях Центрального района. В Смоленске за день выпало 13 мм, в Тверской и Калужской области до 10 мм, на западе Московской области выпало до 16 мм.

Дожди продолжались и в ночь на 16 июля. Днем 16 июля дожди различной интенсивности в центре России продолжатся. Центр циклона медленно станет смещаться на север, на Вологодскую область, а с ним и зона осадков. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+16
Чт.
16 июл.
+15
Пт.
17 июл.
+19
Сб.
18 июл.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Даммам		 -7
Квинстаун

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Арташат

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100