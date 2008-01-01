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Ливни в Иркутске

ИА "Метеоновости" / 09:15 Четверг, 16 июля



Днем 15 июля погоду в Иркутской области определял атмосферный фронт циклона с центром над Якутией. Он пролил дождями окрестности Иркутска. На город за сутки выпало 91 мм осадков, что составляет 76% месячной нормы осадков.



Дожди улучшили экологическую обстановку в городе: воздух был загрязнен из-за лесных пожаров, которые бушевали вокруг города. Но эти же ливни привели к росту уровня рек.



15 июля на реке Уда на участке Алыгджер - Хадама отмечается повышение уровня воды на 100 - 120 см, на остальных левобережных притоках реки Ангара - преимущественно повышение уровней воды на 5 - 35 см, на реках Ленского бассейна - колебание уровней воды преимущественно до 5 см. / meteonovosti.ru /



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