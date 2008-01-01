Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Ночные дожди в Москве -сильнее дневных
ИА "Метеоновости" / 10:05 Четверг, 16 июля
В ночь на 16 июля зона осадков зависла над западом столичного региона. И дожди поливали землю всю ночь. За 12 часов на ВДНХ выпало 9 мм, в Тушино 13 мм, на ТСХА 13,6 мм, в Немчиновке 10 мм, в Митино 19,4 мм.
На станции Подмосковная выпавшее за ночь количество осадков достигло 19,4 мм. В итоге за июль на ВДНХ выпало 92,9 мм осадков. Сегодня дождь в Москве продолжится, и месячная норма по осадкам будет выполнена! В Тушино к 16 июля норма осадков уже перевыполнена на 135%.
По области самый сильный дождь обрушился на Клин, 13 мм. За месяц здесь выпало более 150% месячной нормы. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения