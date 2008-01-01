Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
16 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ночные дожди в Москве -сильнее дневных


ИА "Метеоновости" / 10:05 Четверг, 16 июля

  В ночь на 16 июля зона осадков зависла над западом столичного региона. И дожди поливали землю всю ночь. За 12 часов на ВДНХ выпало 9 мм, в Тушино 13 мм, на ТСХА 13,6 мм, в Немчиновке 10 мм, в Митино 19,4 мм.

На станции Подмосковная выпавшее за ночь количество осадков достигло 19,4 мм. В итоге за июль на ВДНХ выпало 92,9 мм осадков. Сегодня дождь в Москве продолжится, и месячная норма по осадкам будет выполнена! В Тушино к 16 июля норма осадков уже перевыполнена на 135%.

По области самый сильный дождь обрушился на Клин, 13 мм. За месяц здесь выпало более 150% месячной нормы. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+16
Чт.
16 июл.
+15
Пт.
17 июл.
+19
Сб.
18 июл.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Даммам		 -7
Квинстаун

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Арташат

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100