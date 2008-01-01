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Устоит ли в Оренбурге абсолютный максимум месяца?

ИА "Метеоновости" / 10:24 Четверг, 16 июля



К середине июля самыми жаркими районами Европейской России стали юго-восточная часть Приволжья и Урал. Вынос тепла из районов Западного Казахстана поднял столбики термометров к значениям, которых не было за всю историю метеонаблюдений. Жара здесь стоит просто удушающая - средняя суточная температура местами превышает +30, а рекорды тепла обновляются несколько дней подряд.







Особенно отличилась по части экстремального зноя Оренбургская область. Днем 15 июля температуру выше +40 отметили метеостанции Сорочинск, Оренбург, Бузулук, Илек и другие. В городе Сорочинск обновился абсолютный максимум месяца (+40.8), предыдущий рекорд (+39.7) был установлен 26 июля 1971 года.



На родине знаменитых пуховых платков, в Оренбурге, обновился максимум дня (+40.2), прежний экстремум (+37.7) продержался 80 лет, с 1940 года. В ближайшие 2-3 дня под вопросом будет находиться и абсолютный максимум месяца (+41.6), установленный 29 июля 1952 года - по прогнозам, максимальная температура достигнет +39:+42 градусов. / meteonovosti.ru /



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