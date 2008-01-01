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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:29 Четверг, 16 июля

  Сегодня в Москве еще один прохладный день с температурой 18..20, по области до 22 градусов, местами могут перепадать дожди кратковременного характера. А это значит, что о рекордах вопрос не стоит.

16 июля абсолютный максимум температура останется в 2010 году со значением 33.6, абсолютный минимум 7.1 градуса в 1945 году.

2008 год отметился в инструментальных наблюдениях за погодой сильными ливнями, выпало 50.8 мм при месячной норме 94 мм.

В прошлом, 2019 году, 16 июля среднесуточная температура была ниже многолетних значений почти на 2 градуса: ночью 10.9, днем 21.5 градуса. В дневные часы прошли дожди, количеством 10 мм. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Арташат

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