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Палермо выполнила норму по осадкам на год вперед

ИА "Метеоновости" / 11:07 Четверг, 16 июля



Атмосферный фронт с волнами, протянувшийся по Южной Европе, отметился дождями разной интенсивности и продолжительности в средиземноморских странах. Но больше всего от дождей пострадал остров Сицилия, над которым и произошло обострение фронта.



Сильнейшие ливни обрушились на Палермо, где за два часа выпала годовая норма осадков, а она составляет 611 мм. Жители города не были готовы к таким ливням, а потому они многих застали врасплох. Дороги превратились в бурные реки, тоннели затопило водой, людям приходилось вплавь выбираться из автомобилей. Есть жертвы.



Как сообщили городские власти, таких осадков в Палермо не было с 1790 года. / meteonovosti.ru /



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