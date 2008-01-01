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Новости погоды


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В выходные в Москву возвращается тепло


ИА "Метеоновости" / 11:54 Четверг, 16 июля

  Южный циклон, который принес на московскую землю настоящие тропические ливни и затянул прохладный воздух, уходит на северо-восток Европейской России. Дожди ослабеют, перейдут в разряд кратковременных, да и они пройдут лишь местами, а температура повысится до нормы.

Сегодня, в тыловой части циклона, местами еще будут перепадать кратковременные дожди, северо-западный умеренный ветер, до 10 м/с, продолжит затягивать прохладный воздух. И, скорее всего, это будет самый холодный день с температурой в столице 18..20 градусов.

В пятницу, 17 июля, с запада поведет наступление гребень антициклона. Атмосферное давление начнет расти, влажность воздуха уменьшится, а температура повысится. Ночью в Москве около 14, днем при прояснениях 20..22 градуса, местами пройдет небольшой дождь кратковременного характера, ветер западный 5-10 м/с.

В субботу у берегов Балтики сформируется небольшой антициклон, который направляясь к центру России, и будет определять погоду в выходные дни.

По ночам без существенных осадков, и свежо, в столице 12..14, в Подмосковье 9..14 градусов, днем в Москве до 23..24, по области 20..25 градусов, местами может собраться непродолжительный дождь.

Такая комфортная погода сохранится в столичном регионе и в начале будущей недели. / meteonovosti.ru /
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