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Новости погоды


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Ханты-Мансийский округ: рекордная жара и пожары


ИА "Метеоновости" / 12:38 Четверг, 16 июля

  Закончилась первая половина месяца, из которой лишь одна пятидневка была прохладной. Все остальное время господствовал теплый воздух, который сменился рекордной жарой. Почти ежедневно обновляются инструментальные наблюдения за погодой. Вот и минувший день, 15 июля, не стал исключением. Сильная жара наблюдалась в Ханты-Мансийском автономном округе с температурой до 36 градусов. Среди рекордсменов встречаются знакомые названия, такие как Няксимволь, где обновлен рекорд 1943 года, Ханты-Мансийск с новым абсолютным максимумом 32.5 градуса. К ним присоединились Октябрьское и Леуши, где также зафиксированы рекордно высокие температуры 31.9 и 36 градусов соответственно.

Сухая и жаркая погода в среднем течение Оби способствовала увеличению природных пожаров, охвативших округ. С 14 июля введён режим чрезвычайной ситуации.

По данным "Авиалесоохраны" на 15 июля, в Ханты-Мансийском округе действовало 23 лесных пожара на площади, пройденной огнем более 10000 га. Для сравнения, в 2019 году на 15 июля в лесах округа были зафиксированы пожары площадью 1 680 га, в 2018 году ≈ 2 436,7 га.

Наиболее сложная обстановка с природным пожаром сложилась в нескольких километрах от города Советский. Тушение пожара происходит как наземным способом, так и с воздуха. И теперь все зависит от ветра.

В предстоящие пару дней в среднем течении Оби сохранится аномально жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, при грозах ветер усилится в порывах до 21-23 м/с. При такой ситуации степень пожарной опасности прогнозируется высокой, местами чрезвычайной. / meteonovosti.ru /
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