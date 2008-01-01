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В Якутии ливни, грозы, сильный ветер и жара

ИА "Метеоновости" / 13:10 Четверг, 16 июля



Погода на большей части Якутии формируется под влиянием циклонов и атмосферных фронтов, которые и поливают сильными дождями с грозой, накануне выпало до 22 мм.



Сегодня, 16 июля, центральные районы и низовья Лены будут находиться в теплом секторе циклона, и осадков не предвидится. На остальной территории республики с дождями кратковременного характера, местами по югу и западу ливни грозы, при грозах усиление ветра в порывах 15-20 м/с, преобладающая температура днем 27..32, на западе при дождях 23..28, на севере 10-15 градусов.



В последующие два дня в Якутии сохранятся ливневые дожди с грозой и ветром в порывах 15-20 м/с, на побережье до 22 м/с и жарко, днем 29..34. при дымке 24..29 градусов.



Несмотря на дожди, в республике высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. / meteonovosti.ru /



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