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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:09 Пятница, 17 июля
Предстоящим днём погода в Московском регионе начнётся немного улучшаться: на небе появятся просветы, осадков станет значительно меньше, столбики термометров в послеобеденные часы подтянутся к 20-ти градусным отметкам.
По сведениям столичных синоптиков сегодня 17 июля при облачной с прояснениями погоде местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20..22 градуса, по области 18..23. Ветер западного, северо-западного направлений 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти, но еще останется ниже нормы, кислородный режим благоприятный.
Для метеозависимых людей такие колебания метеопараметров могут стать причиной различных симптомов недомогания, чаще всего реагируют лица с неустойчивыми сосудистыми реакциями, вегетативными нарушениями, с проявлениями бронхоспазма. А вот лица, которые плохо переносят жару, в такие дни чувствуют себя комфортно.
Геомагнитный фон 17 июля преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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