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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:09 Пятница, 17 июля

  Предстоящим днём погода в Московском регионе начнётся немного улучшаться: на небе появятся просветы, осадков станет значительно меньше, столбики термометров в послеобеденные часы подтянутся к 20-ти градусным отметкам.

По сведениям столичных синоптиков сегодня 17 июля при облачной с прояснениями погоде местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20..22 градуса, по области 18..23. Ветер западного, северо-западного направлений 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти, но еще останется ниже нормы, кислородный режим благоприятный.

Для метеозависимых людей такие колебания метеопараметров могут стать причиной различных симптомов недомогания, чаще всего реагируют лица с неустойчивыми сосудистыми реакциями, вегетативными нарушениями, с проявлениями бронхоспазма. А вот лица, которые плохо переносят жару, в такие дни чувствуют себя комфортно.

Геомагнитный фон 17 июля преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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Факт
6:00
местное
+14
Пт.
17 июл.
+22
Сб.
18 июл.
+23
Вс.
19 июл.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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+40
Гилберт		 -11
Квинстаун

некомфортное место: Закопане
комфортное место: Верхний Уфалей

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