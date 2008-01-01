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Новости погоды


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Холодная "макушка" лета в Москве


ИА "Метеоновости" / 07:01 Пятница, 17 июля

  16 июля- середина самого теплого сезона. Но в Москве случился погодный казус: эти сутки в столицы оказались, чуть ли не самыми холодными в текущем сезоне. Средняя суточная температура воздуха на ВДНХ составила 15,5 градуса, что на 2,5 градуса ниже нормы. Это шестые самые холодные сутки лета 2020 года в Москве.

Максимальная температура воздуха 16 июля в Москве, на ВДНХ, достигла лишь 17,3 градуса. Такая холодная макушка лета случается в столице один раз в 12 лет. Последний раз это было 16 июля 1995 года, максимальная температура воздуха достигла лишь 15,8 градуса.

Холодная погода в середине лета не означает, что тепло не вернется в столицу. В 1995 году, после холодного периода в середине лета в Москве вернулась 30 градусная жара. / meteonovosti.ru /
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