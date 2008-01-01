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Такого в Москве не случалось с 19 века

ИА "Метеоновости" / 07:27 Пятница, 17 июля



Первая половина лета в Москве успела выполнить сезонную норму по осадкам. В столице выпало 252,7 мм, что составляет 103% нормы. Норма по осадкам перевыполнялась в июне, и июль уже вылил месячную норму. Большее количество осадков в первой половине лета выпадало только в 1894 году!



Очень "мокрой" была и первая половина лета в 2017 году. К середине сезона выпало 224 мм или 91% сезонной нормы.



Но до рекорда июльских осадков Москве еще далеко. В 2008 году за июль выпало 181 мм осадков. Но в том году июнь по осадкам был "нормальным". / meteonovosti.ru /



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