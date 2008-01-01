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Новости погоды
Португалия в супер жаре
ИА "Метеоновости" / 08:21 Пятница, 17 июля
16 июля на запад Пиренейского полуострова поступал жаркий воздух Африки. Почти повсюду температура воздуха днем превышала 30 градусов. Самая сильная жара отмечалась в Португалии, местами температура воздуха превысила отметку +40 градусов.
В Лиссабоне воздух раскалился до 38,1 градуса, что стало новым рекордом для этого дня. Прежний наблюдался в 2012 году и составлял 360 градуса.
В выходные дни жара в Португалии спадет, днем в Лиссабоне 28..30. И без осадков. / meteonovosti.ru /
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