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Португалия в супер жаре

ИА "Метеоновости" / 08:21 Пятница, 17 июля



16 июля на запад Пиренейского полуострова поступал жаркий воздух Африки. Почти повсюду температура воздуха днем превышала 30 градусов. Самая сильная жара отмечалась в Португалии, местами температура воздуха превысила отметку +40 градусов.



В Лиссабоне воздух раскалился до 38,1 градуса, что стало новым рекордом для этого дня. Прежний наблюдался в 2012 году и составлял 360 градуса.



В выходные дни жара в Португалии спадет, днем в Лиссабоне 28..30. И без осадков. / meteonovosti.ru /



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