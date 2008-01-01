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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:03 Пятница, 17 июля



Южный циклон покидает столичный регион, отправляясь на Европейский Север. Бразды правления пытается перехватить гребень антициклона, наступающего с запада. Погода начитает выправляться. Минувшей ночью в Москве было 13..15, днем потеплеет до 20..22 градусов, местами пройдет небольшой дождь кратковременного характера. Среднесуточная температура воздуха останется ниже климатической нормы менее, чем на градус.



Поэтому, 17 июля абсолютный максимум температура останется в 2010 году со значением 35 градусов, абсолютный минимум 6.5 градуса в 1914 году.



В этот день 1968 года в Москве прошел сильный дождь, выпало 32.2 мм при месячной норме 94 мм.



В прошлом, 2019 году, 17 июля среднесуточная температура была ниже многолетних значений почти на 2 градуса: ночью 14.4, днем 20.5 градуса. За сутки в городе выпало 14 мм осадков, и это был самый дождливый день за месяц. / meteonovosti.ru /



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