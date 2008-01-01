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Итоги первой половины июля в России

ИА "Метеоновости" / 10:41 Пятница, 17 июля



лета перешагнул через зенит и можно подвести итоги первой половины его пребывания в России.



Почти на всей территории Европейской России период с 1 по 15 июля порадовал теплом. В северной половине температура превысила норму на 1-3 градуса, а в южной половине превышение над нормой составило 3-5 градусов. Самые большие величины температурных аномалий были в Приволжском федеральном округе: на юге Самарской, Саратовской и Оренбургской областях. Причем первые дни месяца были довольно прохладными. Но уже к концу первой пятидневки июля дневная температура превышала отметку в +35 градусов, а к середине месяца местами преодолела и сорокаградусные значения. Осадков за весь период выпало менее 5 мм.



И лишь в крайних западных областях: Калининградской, Ленинградской и в Карелии, первая половина июля мало соответствовала лету. Дневная температура удерживалась около 20 градусов, часто шли дожди, усиливался ветер.



За Уралом аномальным теплом удивил Ямало-Ненецкий автономный округ. Средняя температура превысила норму на 2-6 градусов. Но тепло в округе пришлось в основном на первую декаду месяца, когда днем температура повышалась до 25:29 градусов, а к середине месяца жаркая погода сменилась прохладой. Дожди на Ямале почти не выпадали.



Еще один район с аномальным теплом сформировался над юго-востоком Сибири. В Иркутской области средняя температура минувших дней превысила норму на 4 градуса. Уже с первых июльских дней жара вокруг Байкала стала нарастать и в большинстве дней температура днем превышала отметку в +30 градусов. Резко похолодало лишь 15 числа, за сутки температура понизилась на 10 градусов. Осадками Иркутская область оказалась также обделена.



Но дальше Якутска тепло не распространилось и в восточной половине Дальневосточного округа первая половина июля оказалась холодной. Так на востоке Якутии в первой декаде температура "отстала" от нормы на 4-5 градусов, по ночам отмечались заморозки, а днем было не выше +17 градусов, и лишь к середине месяца погода вошла в русло климатической нормы. / meteonovosti.ru /



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