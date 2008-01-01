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Новости погоды


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На Дальнем Востоке ни дня без дождя


ИА "Метеоновости" / 11:05 Пятница, 17 июля

  Циклонические вихри никак не хотят освободить территорию Дальнего Востока от своего присутствия. Вот и в минувшие сутки очередной циклон приблизился к столице Якутии. В самой Республике циклон оставил около 20 мм осадков, но самыми интенсивными дожди были на юге, куда протянулась система атмосферных фронтов, связанная с циклоном. Фронтальный раздел, проходящий через Забайкалье, проявил себя сильными дождями с грозами и усилением ветра в Бурятии. В Забайкальском крае он местами стал виновником выпадения больше половины месячной нормы осадков. И здесь дожди сопровождались грозами, усилением ветра до 23 м/с и градом, диаметр которого достигал 6 мм. Сильный дождь (более 50 мм) прошел в Амурской области и Хабаровском крае.

Сегодня над Забайкальским краем на активном участке атмосферного фронта сформировался свой циклон. Он будет продвигаться вдоль Амура. Сильные ливни с грозами, местами с градом, и порывистый ветер циклон принесет не только в Забайкальский край, но и в другие южные районы. В Выходные дни неблагоприятная погода ожидается в Амурской области, Хабаровском крае и на юге Якутии. / meteonovosti.ru /
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