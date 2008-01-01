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В Санкт-Петербург приходит лето средней полосы

ИА "Метеоновости" / 11:52 Пятница, 17 июля



В четверг, 16 июля, облачная спираль переместившегося на Вологодскую область бывшего южного циклона вплотную приблизилась к Санкт-Петербургу. Однако дожди прошли только на востоке Ленинградской области, а до города на Неве зона осадков так и не дотянулась. Зато этот день стал одним из самых прохладных на этой недели - в тыловой части циклона воздуху удалось прогреться лишь до 19 градусов.



В пятницу, 17 июля, прохладный период северного лета завершится - на берега Невы приходит лето средней полосы. Со стороны Балтики распространяется область повышенного давления, так что существенных осадков петербуржцы в предстоящие выходные не увидят. А вот солнца будет достаточно, и середина лета возьмет свое - ночью +14..+16, днем +24..+26. Атмосферное давление существенно меняться не будет, ветер переменный, слабый. Такая погода всем хороша - и позагорать, и прогуляться по городу можно с комфортом. / meteonovosti.ru /



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