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Дожди помогают снизить пожарную опасность в Югре

ИА "Метеоновости" / 13:05 Пятница, 17 июля



Лето в Ханты-Мансийском автономном округе выдалось пожароопасным. По данным Авиалесоохраны, площадь природных пожаров уже превысила 12,5 тысячи гектаров. В округе сохраняется режим ЧС.



День и ночь пожарные Югры борются с огнем. Жара, засуха и сильный ветер не дают с ним быстро справиться. Авиалесоохрана дополнительно перебрасывают спецтехнику. Густой смог не отступает от близлежащего города Советский. В его сторону как раз и дует сейчас ветер. До жилых домов всего несколько километров. Поэтому люди на всякий случай готовятся к эвакуации. И тоже помогают спасателям. В лес вышли уже около 200 добровольцев. С лопатами и ведрами. Тушат и на земле, и с воздуха.



Помочь спасателям пытается и погода. В четверг над округом кружил циклонический вихрь. В Ханты-Мансийском округе он проявил себя сильным дождем, выпало более 30 мм осадков. Но уже сегодня он быстро покинул эту территорию, восстановив влияние антициклона.



Сегодня и завтра в округе сохранится сильная жара, дневная температура +33 градуса и выше. Грозовые дожди будут носить локальный характер. / meteonovosti.ru /



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