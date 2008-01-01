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Новости погоды


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На Среднем Урале - шестой рекорд месяца


ИА "Метеоновости" / 13:47 Пятница, 17 июля

  Настоящее лето пришло на Урал лишь во второй пятидневке июля и сразу начало наверстывать упущенное тепло.

В Екатеринбурге жара превышает тридцать градусов, а накануне и вовсе приблизилась к отметке в +40 градусов. Ее максимальное значение в столице Среднего Урала составило +39.1 градуса, что стало суточным рекордом. Предыдущий рекорд в +35.2 градуса удерживался с 1940 года. И это уже шестой рекорд месяца. Среднесуточная температура превышает норму на 12 градусов.

Городами-рекордсменами стали и другие уральские населенные пункты. Это Красноуфимск (+37.5) и Златоуст (+35.1). В Омской области отличился населенный пункт Тара (+32.2), а на юге Тюменской области - Ишим (+33.6).

С 1940 года не было подобной жары и в Башкортостане. В столице Республики, Уфе, температура повысилась до +37.7 градусов, что на полтора градуса выше предыдущего рекорда.

Жаркая погода на Урале сохранится и в выходные дни. / meteonovosti.ru /
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