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На Среднем Урале - шестой рекорд месяца

ИА "Метеоновости" / 13:47 Пятница, 17 июля



Настоящее лето пришло на Урал лишь во второй пятидневке июля и сразу начало наверстывать упущенное тепло.



В Екатеринбурге жара превышает тридцать градусов, а накануне и вовсе приблизилась к отметке в +40 градусов. Ее максимальное значение в столице Среднего Урала составило +39.1 градуса, что стало суточным рекордом. Предыдущий рекорд в +35.2 градуса удерживался с 1940 года. И это уже шестой рекорд месяца. Среднесуточная температура превышает норму на 12 градусов.



Городами-рекордсменами стали и другие уральские населенные пункты. Это Красноуфимск (+37.5) и Златоуст (+35.1). В Омской области отличился населенный пункт Тара (+32.2), а на юге Тюменской области - Ишим (+33.6).



С 1940 года не было подобной жары и в Башкортостане. В столице Республики, Уфе, температура повысилась до +37.7 градусов, что на полтора градуса выше предыдущего рекорда.



Жаркая погода на Урале сохранится и в выходные дни. / meteonovosti.ru /



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