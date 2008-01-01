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Затяжная сибирская жара- результат изменения климата

ИА "Метеоновости" / 15:05 Пятница, 17 июля



Согласно информации Всемирной метеорологической организации (ВМО), продолжительная сибирская жара с января по июнь 2020 года была бы почти невозможна без влияния антропогенного изменения климата, согласно экспресс-анализу данных, проведенному командой ведущих климатологов из международных университетов и метеорологических служб из Российской Федерации, Франции, Германии, Нидерландов, Швейцарии и Соединенного Королевства.



Анализ показал, что температура была более чем на 2 градуса Цельсия выше, чем она была бы, если бы люди не влияли на климат посредством выбросов парниковых газов.



Температура воздуха в Сибири с января по июнь оказалась на 5 градусов выше средней, а в июне - до 10 градусов выше средней. Это способствовало тому, что первая половина года стала второй самой теплой за всю историю наблюдений. 20 июня в российском городе. Верхоянске была зафиксирована температура 38 градусов.. Теперь ВМО проверит, является ли это новой рекордной температурой к северу от Полярного круга, и зафиксирует соответствующее новое значение в своем глобальном архиве экстремальных погодных и климатических условий.



Анализ показал, что продолжительная жара, которую Сибирь испытывала с января по июнь этого года, случалась бы лишь реже одного раза в каждые 80 000 лет без антропогенного изменения климата, что делает ее почти невозможной в климате, который не был согрет выбросами парниковых газов. Изменение климата увеличило вероятность продолжительной жары по меньшей мере в 600 раз. Ученые отметили, что даже в нынешнем климате продолжительная жара все еще маловероятна: такие экстремальные условия можно ожидать менее чем раз в 130 лет. Но без быстрого сокращения выбросов парниковых газов они рискуют стать частыми к концу столетия. / meteonovosti.ru /



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