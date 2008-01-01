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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:18 Суббота, 18 июля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности, местами пройдет небольшой кратковременный дождь Максимальная температура воздуха в Москве составит 21..23, по области 20..25 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня достигнет отметки 750 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.

Макушка лета - июль - подошел к своей середине, но в столичном регионе прохладно, идут дожди, и редко проглядывает солнце. Атмосферное давление постепенно растет до нормальных значений, кислородный режим благоприятный.

Несмотря на отсутствие тепла и солнца, такая погода гораздо легче переносится при повышенной метеозависимости, наличии хронических недугов, особенно при сердечно-сосудистых заболеваниях, аллергических и астматоидных состояниях, эндокринных нарушениях.

У лиц молодого возраста, симптомы ухудшения самочувствия, снижения активности, настроения и сосудистые реакции (головные боли, быстрая утомляемость, понижение или небольшие подъемы артериального давления) могут быть связаны с психологическим переутомлением или вегетативными нарушениями.

Несмотря на капризы июльской погоды, желательно чаще совершать терренкуры и прогулки на природе, заниматься любыми видами спорта и закаливания, устроить себе курортное лечение в домашних условиях (контрастный душ или ванны с морской солью).

Геомагнитный фон 18 июля преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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