

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:52 Суббота, 18 июля



В субботу в столичном регионе ожидается вполне комфортная погода, которую обеспечит приближающийся с запада антициклон. Существенных осадков не ожидается, а температура воздуха и относительная влажность будут соответствовать норме. При таких показателях метеоапараметров все установленные рекорды останутся в прошлых годах. Так, самым жарким сегодняшний день останется в далеком 1897 году, когда в дневные часы воздух прогрелся до +33.7 градусов. Даже аномально жаркий июль 2010 года не смог обновить этот рекорд.



Самая холодная ночь на 18 июля наблюдалась еще раньше, в 1891 году. Под утро московские столбики термометров показали +3.6 градусов, что стало суточным рекордом.



Сильными дождями вошел этот день в историю наблюдений в 1963 году. За сутки на московскую землю вылилось 38.9 мм осадков при месячной норме 94 мм.



В прошлом, 2019 году, 18 июля среднесуточная температура была ниже многолетних значений на 1 градус: ночью 15.3, днем 22.4 градуса. За сутки в городе выпало 8.3 мм осадков. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



