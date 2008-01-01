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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:52 Суббота, 18 июля

  В субботу в столичном регионе ожидается вполне комфортная погода, которую обеспечит приближающийся с запада антициклон. Существенных осадков не ожидается, а температура воздуха и относительная влажность будут соответствовать норме. При таких показателях метеоапараметров все установленные рекорды останутся в прошлых годах. Так, самым жарким сегодняшний день останется в далеком 1897 году, когда в дневные часы воздух прогрелся до +33.7 градусов. Даже аномально жаркий июль 2010 года не смог обновить этот рекорд.

Самая холодная ночь на 18 июля наблюдалась еще раньше, в 1891 году. Под утро московские столбики термометров показали +3.6 градусов, что стало суточным рекордом.

Сильными дождями вошел этот день в историю наблюдений в 1963 году. За сутки на московскую землю вылилось 38.9 мм осадков при месячной норме 94 мм.

В прошлом, 2019 году, 18 июля среднесуточная температура была ниже многолетних значений на 1 градус: ночью 15.3, днем 22.4 градуса. За сутки в городе выпало 8.3 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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