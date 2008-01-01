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Сильные дожди на Дальнем Востоке сохранятся

ИА "Метеоновости" / 10:39 Суббота, 18 июля



Но пройдут они на территории Дальневосточного округа не повсеместно. Арктическое побережье округа вне зоны ненастья. Зато на остальной территории циклоны разгулялись в полной мере. Один из них, самый обширный по площади, пожаловал из Сибири и охватил своим влиянием большинство районов Якутии и южные районы, куда протянулись фронтальные разделы, связанные с вихрем.



В пятницу и в ночь на субботу сильные дожди с грозами прошли в Якутии, выпало до 18 мм осадков, но наиболее интенсивные дожди залили Амурскую область и Хабаровский край, им досталось от 33 до 35 мм осадков. Контрастный атмосферный фронт, проходящий по востоку Забайкальского края также проявил себя сильными ливнями.



В выходные дни и в начале следующей недели самая активная циклоническая деятельность развернется над Забайкальем и Амурской областью, в эти районы переберется циклон из северных провинций Китая. А Забайкальском крае и Амурской области пройдут сильные и очень сильные дожди с грозами, градом и усилением ветра до 24 м/с.



Комплекс неблагоприятных погодных явлений охватит и Приморье, на южном побережье ожидается усиление ветра до 28 м/с. В понедельник, как сообщается в Гидромете Приморья, в заливе Петра Великого и на юге района Поворотный-Золотой высота волны прогнозируется 2,5 метра, на реках возможно формирование дождевых паводков с резким подъемом уровня воды и достижением критических отметок, вероятны выходы рек из берегов с подтоплением участков дорог, сельхозугодий, хозяйственных объектов, подтопления пониженных территорий ливневым и склоновым стоком, размывы участков дорог. / meteonovosti.ru /



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