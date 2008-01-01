Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
18 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди на Дальнем Востоке сохранятся


ИА "Метеоновости" / 10:39 Суббота, 18 июля

  Но пройдут они на территории Дальневосточного округа не повсеместно. Арктическое побережье округа вне зоны ненастья. Зато на остальной территории циклоны разгулялись в полной мере. Один из них, самый обширный по площади, пожаловал из Сибири и охватил своим влиянием большинство районов Якутии и южные районы, куда протянулись фронтальные разделы, связанные с вихрем.

В пятницу и в ночь на субботу сильные дожди с грозами прошли в Якутии, выпало до 18 мм осадков, но наиболее интенсивные дожди залили Амурскую область и Хабаровский край, им досталось от 33 до 35 мм осадков. Контрастный атмосферный фронт, проходящий по востоку Забайкальского края также проявил себя сильными ливнями.

В выходные дни и в начале следующей недели самая активная циклоническая деятельность развернется над Забайкальем и Амурской областью, в эти районы переберется циклон из северных провинций Китая. А Забайкальском крае и Амурской области пройдут сильные и очень сильные дожди с грозами, градом и усилением ветра до 24 м/с.

Комплекс неблагоприятных погодных явлений охватит и Приморье, на южном побережье ожидается усиление ветра до 28 м/с. В понедельник, как сообщается в Гидромете Приморья, в заливе Петра Великого и на юге района Поворотный-Золотой высота волны прогнозируется 2,5 метра, на реках возможно формирование дождевых паводков с резким подъемом уровня воды и достижением критических отметок, вероятны выходы рек из берегов с подтоплением участков дорог, сельхозугодий, хозяйственных объектов, подтопления пониженных территорий ливневым и склоновым стоком, размывы участков дорог. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+16
Сб.
18 июл.
+22
Вс.
19 июл.
+25
Пн.
20 июл.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Даммам		 -7
Квинстаун

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Лубны

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100