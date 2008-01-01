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Новости погоды


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Средний Урал - ни дня без рекорда


ИА "Метеоновости" / 11:05 Суббота, 18 июля

  Именно такой цели придерживается погода на Среднем и Южном Урале, а также в ближайших Оренбургской области и Башкортостане. В пятницу погода оставалась под влиянием антициклона. И без того жаркий воздух вновь раскалился до экстремальных температур. Ее среднесуточное значение превысило норму на 10-12 градусов. Несмотря на то, что в Екатеринбурге, максимальная температура в пятницу была ниже, чем накануне (16 июля она составила +39.1), день 17 июля вошел в историю наблюдений с новым температурным рекордом, +36.5 градусов, что на 2.3 градуса выше предыдущего рекорда, удерживающегося с 2012 года. И это уже седьмой рекорд текущего июля. Сегодня суточный максимум, +37.1 градуса, скорее всего останется за 2012 годом. Город будет пересекать атмосферный фронт, пройдут дожди, сдерживающие интенсивный прогрев.

Городами-рекордсменами 17 июля стали и другие уральские населенные пункты. Это Красноуфимск (+36.3) и Златоуст (+33.4). В Омской области отличился населенный пункт Тара (+33.6), а на юге Тюменской области - Тобольск (+34.1).

С 1962 года не было подобной жары и в Оренбургской области. В областном центре днем 17 июля температуры воздуха составила 39,7 градусов, что на полтора градуса выше предыдущего рекорда.

Жаркая погода на Урале и в близлежащих районах сохранится и в выходные дни. / meteonovosti.ru /
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