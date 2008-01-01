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Где в России холода
ИА "Метеоновости" / 11:44 Суббота, 18 июля
В большинстве районов России июльская погода соответствует макушке лета: жара и ливни с грозами. Но есть районы, где погода мало напоминает о лете. Это восток Якутии, Магаданская область и континентальные районы Чукотки. Центр очага холода расположился в восточных районах Якутии. 17 июля здесь был даже уставлен новый рекорд холода. Отличился якутский поселок Усть-Мома, расположенный на широте Северного полярного круга. Под утро воздух остыл до нулевых значений температуры, +0.4 градусов, что на 0.1 градуса ниже рекорда 1966 года. Температура здесь с большим суточным ходом, в дневные часы воздух успевает прогреваться до 18:20 градусов.
Но надежда на возврат тепла в эти края есть. Уже на следующей неделе Якутия поменяет полюса холода и тепла. В западные районы, где в текущие дни температура превышает норму на 2-4 градуса, придет холод из Сибири, а в восточных районах, в том числе и в поселке Усть-Мома, среднесуточная температура будет превышать норму на 4-8 градусов. / meteonovosti.ru /
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