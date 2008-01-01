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В Санкт-Петербурге теплее, чем в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:04 Суббота, 18 июля



Западный антициклон пытается проникнуть на территорию Европейской России, но ему удается обогреть лишь крайние западные области. В Калининградской и Ленинградской областях в воскресенье преимущественно без осадков, ночью 14:16, днем 24:26 градусов. В начале недели, несмотря на увеличивающуюся вероятность кратковременных дождей, станет еще теплее, днем температура повысится до 26:28 градусов.



В Москве и Подмосковье в эти дни прохладнее, а вероятность дождей больше. Днем максимальная температура в воскресенье 22:24, в понедельник не намного теплее. / meteonovosti.ru /



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