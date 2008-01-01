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Сильные ливни на Кубани и Дону

ИА "Метеоновости" / 13:30 Суббота, 18 июля



В конце рабочей недели Европейский юг оказался на пути контрастных атмосферных фронтов. Сильные ливни с грозами, градом и усилением ветра прошли в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, выпало от 15 до 45 мм осадков.



В Ростове-на-Дону затопило дороги, из-за чего затруднилось движение транспорта, а в некоторых местах транспорт буквально "плыл" по дороге. Образовались многокилометровые пробки. Жители с раннего утра не могли добраться на работу. Накануне объявленного синоптиками комплекса неблагоприятных явлений коммунальные службы города и спасатели были переведены в режим повышенной готовности.



Из-за обильных осадков, выпавших в первой половине дня 17 июля, пострадал мост через реку Темерник: размыло места примыкания моста с автомобильной дорогой.



В воскресенье на большей части территории существенных осадков не ожидается, лишь в горных районах Краснодарского края пройдут ливни с грозами, дневная температура 29:33 градуса. / meteonovosti.ru /



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