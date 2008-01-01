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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:46 Воскресенье, 19 июля

  Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся под влиянием высотного циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в столице 22..24, по области 20..25 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 749 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 60%.

В столичном регионе установится вполне комфортная погода. Температура воздуха, атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе ожидаются в пределах климатической нормы. Лето - это наиболее благоприятный период для повышения адаптационных и защитных сил организма. Занятия спортом на природе, длительные прогулки, дозированные терренкуры и воздушные ванны, дыхательная гимнастика - помогут уменьшить проявления повышенной метеозависимости. / meteonovosti.ru /
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