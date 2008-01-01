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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:12 Воскресенье, 19 июля



В воскресенье в столичном регионе ожидается вполне комфортная погода, которую обеспечит приближающийся с запада антициклон. Существенных осадков не ожидается, а температура воздуха и относительная влажность будут соответствовать норме. При таких показателях метеопараметров все установленные рекорды останутся в прошлых годах. Так, самым жарким сегодняшний день останется в далеком 1897 году, когда в дневные часы воздух прогрелся до +35.2 градусов. Даже аномально жаркий июль 2010 года не смог обновить этот рекорд.



Самая холодная ночь на 19 июля наблюдалась чуть позже, в 1910 году. Под утро московские термометры показали +5.0 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.



Сильными дождями вошел этот день в историю наблюдений в 1938 году. За сутки на московскую землю вылилось 34.3 мм осадков при месячной норме 94 мм.



В прошлом, 2019 году, 19 июля среднесуточная температура была ниже многолетних значений на 2.6 градусов: ночью 12.7, днем 20.7 градуса. И ночью и днем лил дождь, за сутки в городе выпало 9 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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