Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
19 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:12 Воскресенье, 19 июля

  В воскресенье в столичном регионе ожидается вполне комфортная погода, которую обеспечит приближающийся с запада антициклон. Существенных осадков не ожидается, а температура воздуха и относительная влажность будут соответствовать норме. При таких показателях метеопараметров все установленные рекорды останутся в прошлых годах. Так, самым жарким сегодняшний день останется в далеком 1897 году, когда в дневные часы воздух прогрелся до +35.2 градусов. Даже аномально жаркий июль 2010 года не смог обновить этот рекорд.

Самая холодная ночь на 19 июля наблюдалась чуть позже, в 1910 году. Под утро московские термометры показали +5.0 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.

Сильными дождями вошел этот день в историю наблюдений в 1938 году. За сутки на московскую землю вылилось 34.3 мм осадков при месячной норме 94 мм.

В прошлом, 2019 году, 19 июля среднесуточная температура была ниже многолетних значений на 2.6 градусов: ночью 12.7, днем 20.7 градуса. И ночью и днем лил дождь, за сутки в городе выпало 9 мм осадков. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+20
Вс.
19 июл.
+22
Пн.
20 июл.
+20
Вт.
21 июл.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Месджеде-Солеймани		 -9
Квинстаун

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Пловдив

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100