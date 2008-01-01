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Небывалая жара в Оренбургской области

ИА "Метеоновости" / 12:28 Воскресенье, 19 июля



Очень жаркая погода сохраняется в Оренбургской области. Территорию опекает обширный антициклон, облаков мало, осадков нет вовсе. Днем воздух раскаляется до 40 градусов. Жарко и в Башкортостане, но здесь температура немного ниже, до 38 градусов. 18 июля климатический справочник снова пришлось дополнять. Два новых рекорда: в Оренбурге термометры показали 38,8 градуса, в Сорочинске 38,9. Один рекорд в Башкортостане. В Стерлитамаке воздух прогрелся до 37,8 градуса.



20 июля жара ослабеет, регион окажется в зоне действия холодного атмосферного фронта. Местами будут приниматься кратковременные дожди, возможны грозы и град, ветер в порывах усилится до 15..20 м/с. Температура воздуха днем 25..30 градусов, местами до +32. / meteonovosti.ru /



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