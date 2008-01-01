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К Уралу приближаются ливни и грозы

ИА "Метеоновости" / 12:47 Воскресенье, 19 июля



Циклонический вихрь, пришедший на север Западной Сибири с Европейской территории, показал непростой характер. Челябинская и Курганская области, юг Ханты-Мансийского округа оказались в теплом секторе циклона. Температура воздуха превышала привычные показатели. На Южном Урале воздух прогревался до +37 градусов, в Ханты-Мансийском округе до +35. Но рекорд один: Леуши. 18 июля воздух в селе прогрелся до 34,3 градуса. В 2004 году температура была лишь 34,1 градуса.



На Ямало-Ненецкий округ циклон обрушил сильные грозовые дожди. 18 и ночью 19 июля количество выпавших осадков достигло 36 мм.



20 июля непогода придет на Урал. Ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, грозы, град, в отдельных районах крупный. Ветер в порывах достигнет 25-27 м/с. Жаркая погода сохранится. Днем термометры покажут 31..36 градусов, в Челябинской области 25..30, на севере Свердловской области свежее, 22..27. / meteonovosti.ru /



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