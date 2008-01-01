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Температура воздуха в Казахстане бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 13:13 Воскресенье, 19 июля



Повышенный фон атмосферного давления сохраняется в Казахстане. На небе ни облачка, а осадков нет вовсе. Температура воздуха в ночные часы довольно низкая - воздух при ясном небе быстро выхолаживается. А днем солнце быстро нагревает землю, а от нее и воздух. Среднесуточная температура превышает привычные показатели на 4-6 градусов. Многочисленные рекорды температуры фиксируют каждый день. Не стал исключением и минувший день, 18 июля. В Актобе перекрыт температурный максимум, державшийся с 1942 года. Воздух прогрелся до 39,6 градуса. Еще жарче, +41, в Темире. В Аякууме 41,2 градуса. В Жосалах 42,7 (в прошлом, 2019 году, здесь тоже состоялся рекорд, +40,2 градуса). Самый высокий показатель, +43,7 градуса, в Кульсарах. Это на 3,1 градуса выше рекорда 1984 года (+40,6 градуса). Список рекордов не полный. Жара уже начинает спадать. Ослабление жары ожидается уже 20 июля, а к 23 июля температура воздуха вернется к привычным показателям. / meteonovosti.ru /



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