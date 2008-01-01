Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
19 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Температура воздуха в Казахстане бьет рекорды


ИА "Метеоновости" / 13:13 Воскресенье, 19 июля

  Повышенный фон атмосферного давления сохраняется в Казахстане. На небе ни облачка, а осадков нет вовсе. Температура воздуха в ночные часы довольно низкая - воздух при ясном небе быстро выхолаживается. А днем солнце быстро нагревает землю, а от нее и воздух. Среднесуточная температура превышает привычные показатели на 4-6 градусов. Многочисленные рекорды температуры фиксируют каждый день. Не стал исключением и минувший день, 18 июля. В Актобе перекрыт температурный максимум, державшийся с 1942 года. Воздух прогрелся до 39,6 градуса. Еще жарче, +41, в Темире. В Аякууме 41,2 градуса. В Жосалах 42,7 (в прошлом, 2019 году, здесь тоже состоялся рекорд, +40,2 градуса). Самый высокий показатель, +43,7 градуса, в Кульсарах. Это на 3,1 градуса выше рекорда 1984 года (+40,6 градуса). Список рекордов не полный. Жара уже начинает спадать. Ослабление жары ожидается уже 20 июля, а к 23 июля температура воздуха вернется к привычным показателям. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+20
Пн.
20 июл.
+17
Вт.
21 июл.
+22
Ср.
22 июл.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+51
Абадан		 -3
Беллинсгаузен

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100